Lichtenau

Ein Reisebus aus Hameln ist am frühen Sonntag auf der Autobahn 44 nahe dem westfälischen Lichtenau verunglückt. Neun Menschen wurden verletzt, vier von ihnen schwer, wie die Polizei mitteilte. Unter den Verletzten sind auch die beiden Fahrer.

Einer der Fahrer hatte in der Nacht zum Sonntag die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Bus aus Hameln, in dem 38 Fahrgästen saßen, kippte um und blieb auf der rechten Seite liegen. Polizisten, Feuerwehrleute und Sanitäter kümmerten sich um die Verletzten und brachten die anderen Businsassen in Sicherheit. Wie die „Neue Westfälische“ berichtet, waren mehr als 100 Helfer aus mehreren Landkreisen im Einsatz. Dem Bericht zufolge war der Bus in Richtung Kassel unterwegs.

Während des Rettungseinsatzes, des mehrere Stunden dauerte, blieb die A 44 komplett gesperrt.

Von RND/dpa