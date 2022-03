Unfall mit neun Toten in Texas: 13-Jähriger saß am Steuer

Hobbs

Ein 13-jähriger Junge hat mutmaßlich einen Verkehrsunfall in Texas verursacht, bei dem er selbst und acht andere ums Leben kamen. Der Junge saß am Steuer eines Pickup-Trucks, der am Dienstagabend auf einer Autobahn auf die Gegenspur geriet und mit einem entgegenkommenden Wagen zusammenstieß, wie die US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB am Donnerstag mitteilte. Kurz vor der Kollision sei der linke Vorderreifen, ein Ersatzreifen, geplatzt.

In Texas darf man ab 15 mit einem Fahrlehrer oder anderen Erwachsenen Probefahrten machen. Einen 13-Jährigen ans Steuer zu lassen, sei also eindeutig illegal, sagte Victor Taylor vom Ministerium für öffentliche Sicherheit in Texas. Mit ihm im Auto war ein 38-jähriger Mann, der ebenfalls ums Leben kam.

In dem zweiten Auto, einem Van, waren mehrere Studenten einer Uni aus New Mexico, die mit ihrem Golftrainer auf dem Rückweg von einem Golfturnier waren. Unter den toten Studenten waren unter anderem ein 18-jähriger aus Portugal und ein 19-Jähriger aus Mexiko, wie die Behörden mitteilten. Zwei kanadische Studenten wurden schwer verletzt mit einem Hubschraubern ins Krankenhaus geflogen.

