Vater überrollt Tochter mit SUV – Einjährige stirbt

Ein Vater hatte mit seinem SUV sein kleines Kind in München überrollt – die Einjährige ist nun an den Folgen des Unfalls gestorben. Das Mädchen erlag seinen schweren Verletzungen an Hirn und inneren Organen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Beim Einfahren in eine Tiefgarage im Stadtteil Pasing war die Tochter vor den Geländewagen des 42-Jährigen gelaufen. Dabei stürzte sie am Dienstag, geriet mit dem Oberkörper unter das Auto und wurde überrollt.

