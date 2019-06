Verheiratete Männer können womöglich bald Priester werden – aber nur im Amazonas

Rom

Der Vatikan zieht in Betracht, dass in entlegenen Regionen des Amazonas verheiratete Männer zu Priestern geweiht werden können. Auf einer Synode im Herbst soll die Möglichkeit der Priesterweihe für „ältere, vorzugsweise indigene und in ihrer Gemeinschaft respektierte und akzeptierte“ Familienväter geprüft werden, wie aus einem am Montag veröffentlichten Arbeitsdokument hervorgeht. Darin wurde aber gleichzeitig die Bedeutung des Zölibats – also der für Priester verpflichtenden Ehelosigkeit und sexuellen Enthaltsamkeit – betont.

Auf der Amazonas-Synode im Oktober im Vatikan sollen unter anderem Kirchenvertreter aus dem betroffenen Gebiet und Bischöfe aus aller Welt über die Herausforderungen für die Kirche in der weitläufigen Regenwaldregion diskutieren. Dort ist der Priestermangel besonders akut. Deswegen war bereits erwartet worden, dass über die Weihe von Männern, die zwar verheiratet sind, aber aus katholischer Sicht ein vorbildliches Leben führen, diskutiert werden könnte. Kritiker des Zölibats hoffen, dass damit ein Weg für die Abschaffung der verpflichtenden Ehelosigkeit von Priestern geebnet werden könnte.

Auch „offizielle Ämter“ für Frauen sind Thema

Neben der Priesterweihe für verheiratete Männer sollen die Bischöfe dem Arbeitsdokument zufolge auch herausfinden, mit welchen „offiziellen Ämtern“ Frauen betraut werden könnten, die in der Kirche im Amazons eine „zentrale Rolle“ spielen.

An der Konferenz vom 6. bis 27. Oktober über die sakramentalen Bedürfnisse des Amazonas werden Bischöfe aus Bolivien, Brasilien, Kolumbien, Ekuador, Französisch-Guyana, Guyana, Peru, Surinam und Venezuela teilnehmen.

Von RND/dpa/AP