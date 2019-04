Panorama Ratingen - Vermisste Kinder nach Zeugenhinweis wieder aufgetaucht Seit Sonntag wurden zwei Kinder – sechs und 14 Jahre alt – im rheinländischen Ratingen vermisst. Jetzt wurden die beiden wohlbehalten wiedergefunden.

Die Polizei sucht in der Nacht von Sonntag auf Montag in einer großen Aktion nach den in Ratingen vermissten Kindern. Quelle: Friso Gentsch/dpa