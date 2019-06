Verstörendes Video: Polizisten finden neugeborenes Baby in Plastiktüte

Cumming

Polizisten aus dem US-Bundesstaat Georgia haben ein verstörendes Video veröffentlicht: Am Straßenrand entdecken die Beamten eine schwarze Plastiktüte, darin liegt ein neugeborenes Baby – und schreit um sein Leben.

Eine Body-Cam hat die Rettungsaktion des kleinen Mädchens dokumentiert. Anwohner hatten die Schreie des Neugeborenen gehört und die Polizei gerufen. Beamte entdeckten die zugebundene Plastiktüte an einem Waldrand, rissen sie auf und fanden das kleine Mädchen. Seine Haare waren noch von Fruchtwasser und Blut verklebt, die Nabelschnur noch nicht abgetrennt.

Achtung: Für manche Menschen könnte der Inhalt des folgenden Videos verstörend sein

Die Polizisten wickelten das Baby in eine Decke, um es vor der Kälte zu schützen und brachten die Kleine in ein Krankenhaus. Dort wurde das Mädchen vorübergehend auf „Baby India“ getauft.

Polizei sucht nach der Mutter von „Baby India“

Am Mittwoch veröffentlichte die Polizei das schockierende Video auf YouTube und hofft so, die Mutter von „Baby India“ zu finden. „Wir veröffentlichen dieses Filmmaterial in der Hoffnung, glaubwürdige Informationen über die Identität von Baby India zu erhalten und zu zeigen, wie wichtig es ist, in diesem Fall einen Abschluss zu finden“, teilte die Polizeistation in einer Erklärung unter dem Video mit.

Das kleine Mädchen hat seinen schwierigen Start ins Leben inzwischen gut überwunden. „Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass Baby India gedeiht und sich in der Obhut des Ministeriums für Familien- und Kinderbetreuung befindet“, teilten die Beamten mit.

Von RND/mat