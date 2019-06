„Vulven malen“ und „Schöner kommen“ als Themen des Kirchentags

Dortmund

Die Sonne über Dortmund kommt kurz heraus, als der schwarz gekleidete Mann mit der Halbglatze den Blick von seinem Keyboard erhebt und seine Schäfchen anstrahlt. „Alle über 18 Jahre singen jetzt ,Halleluja’, alle unter 18 ,Predigt den Herrn’“, ruft er den paar Dutzend Menschen zu, die ihn an diesem Vormittag in der Dortmunder Nordstadt beim Freiluftgottesdienst erwartungsvoll anschauen.

Es ist – wie so viele Veranstaltungen beim Evangelischen Kirchentag – keine normale Messe, wie sie bundesweit zigtausendfach im ganzen Jahr gefeiert wird, sondern in diesem Fall eine explizit für Opas, Papas und Kinder. Das Publikum hält sich nicht an den vorgesteckten Rahmen: Es sind zwar sehr viele Kinder da, aber neben Papas auch einige Mütter, dafür kaum Opas.

Thematisches Durcheinander

Schon das fast 600-seitige Programmheft hatte ein buntes thematisches Durcheinander erahnen lassen. Neben mit zahlreichen Prominenten besetzten gesellschaftspolitischen Podiumsdiskussionen darf man sich etwa auf einen Workshop mit dem Titel „Wie gestalte ich einen Gottesdienst zu "Game of Thrones"?“ freuen, ein anderer hat „Vulven malen“ zum Thema, ein weiterer trägt die Überschrift „Schöner kommen – Zur Sexualität von Frauen“.

Dazu gibt es Hirtenmusik 2.3, biblisches Kaffee-Cupping, „Ist dein lesbisch/schwul mein queer?“, eine Nachmittagsveranstaltung mit dem Titel „Frieden fängt beim Frühstück an“, die Aufführung „Kirchenpolitik in der Papst-WG“ und hin und wieder etwas ganz Profanes wie „Handyreparatur praktisch“. Der Workshop „Das ultimative Anti-Gender-Gaga“ muss dagegen kurzfristig entfallen, wie es in der Veranstaltungszeitung heißt.

Konservative sehen Tendenz zu Sex-Messe

Kritik von konservativer Seite, der Kirchentag wandle sich immer mehr zu einer Art Sex-Messe, weist Kirchentagspräsident Hans Leyendecker harsch zurück. „Ich verteidige das Recht des Kirchentags auf Exotik, aber das Exotische allein steht nicht für den Kirchentag“, sagte er dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ und betonte, beim Workshop „Vulven malen“ gehe es um die Wertschätzung der eigenen Körperlichkeit. „Was spricht dagegen, wenn 30, 50 Leute so eine Veranstaltung gut finden und da hingehen?“

Das Bild beim Freiluftgottesdienst von der kleinen Bühne ist kein zufälliges, es wirkt wie ein Spiegelbild der ganzen Veranstaltung. Bei den Protestantentreffen, die alle zwei Jahre an unterschiedlichen Orten ausgetragen werden, dominiert die Jugend – ganz anders als im Amtskirchenalltag und bei anlassunabhängigen Gottesdiensten.

Durchschnittsalter niedriger als bei Gottesdiensten

2017 in Berlin und Wittenberg betrug das Durchschnittsalter der Kirchentagsteilnehmer offiziellen Angaben zufolge 41,3 Jahre, bei der Veranstaltung in Stuttgart 2015 lag es sogar bei 37,3 Jahren, und auch in Dortmund dürfte es sich in einem ähnlichen Rahmen bewegen. Kirchentagspräsident Hans Leyendecker dankte den Jugendlichen bei der Eröffnung am Mittwochabend explizit dafür, „dass Ihr Eure Eltern und Großeltern mitgebracht habt“.

So hat sich in diesen Tagen im als Malocherstadt bekannten Dortmund eine entspannt-bunte Ansammlung überwiegend junger Bildungsbürger zusammengefunden. Die meisten der 80.000 Dauerteilnehmer nutzen den Fronleichnamstag, um ein verlängertes Wochenende in der drittgrößten Stadt Nordrhein-Westfalens zu verbringen, sich ein bisschen etwas anzuschauen und die Sonne zu genießen. Volksfeststimmung gepaart mit einem bunten Unterhaltungsprogramm und etwas Kirchenfolklore, den nächsten Currywurst- und Dönerstand gleich in der Nähe wissend.

Dortmund will sich von der besten Seite präsentieren

Die Dortmunder wollen sich da natürlich von ihrer besten Seite präsentieren. Wo sich sonst in den Stadtbahnen mies gelaunte Pendler gegenseitig anraunzen, wird nun über den vorigen Abend geplaudert, über Gott, die Welt und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die am Samstag erwartet wird. Der Zugbegleiter gibt Reisetipps fürs Ruhrgebiet anstatt Fahrkarten zu kontrollieren, der Imbissbesitzer verfolgt misstrauisch-interessiert den Motorrad-Gottesdienst auf dem zentralen Hansaplatz.

„Gott ist mein Reiseguide, er macht die Straße frei vor Stau, er wischt das Öl von der Straße“, ruft der Pastor den Männern und Frauen zu, die sich mit ihren Zweirädern vor der Bühne aufgebaut haben. „Gott, du warnst mich vor Schotter, Splitt und Radarfallen“, lautet eine weitere zielgruppenorientierte Botschaft.

Kein Platz für die AFD

In gesellschaftspolitischer Sicht hatten die Organisatoren schon vor dem Kirchentag aussortiert und AfD-Funktionäre gar nicht erst zu Podiumsdiskussionen eingeladen. „Radikale Einstellungen“, die ganze Menschengruppen abwerteten und „sogar Rassismus und Antisemitismus“ beförderten, hätten auf öffentlichen Podien des Kirchentages „nichts zu suchen“, begründete der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, das Vorgehen.

Von RND/dpa