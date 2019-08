Wacken 2019: Die verrücktesten Fotos vom Festival

Wacken

Pünktlich zur Halbzeit des 30. Wacken Open Air lassen es Bands wie Slayer und Within Temptation am Freitagabend auf den großen Bühnen so richtig krachen. Inoffiziell ging das Heavy Metal-Festival bereits am Mittwochnachmittag los: mit dem traditionellen Auftritt des Musikzugs der Freiwilligen Feuerwehr Wacken – allerdings geriet der in diesem Jahr wegen eines Unwetters sehr kurz. Fans ließen sich davon nicht beeindrucken: In Wacken wird seitdem gefeiert, getanzt und in guter alter „Pommesgabel“-Manier zu den besten Bands der Szene gerockt.

Neben den Konzerten der Heavy-Metal-Größen bietet das Festival auch Kurioses wie Metal Yoga, Metal Karaoke oder Schwertkämpfe an. Und auch viele der Besucher wissen in verrückten Outfits und mit lustigen Aktionen zu beeindrucken – wir werfen einen Blick auf die verrücktesten und besten Fotos, die bisher beim Wacken Open Air 2019 entstanden sind.

