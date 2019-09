Weil er sich beschwerte: Mann von lärmenden Jugendlichen mit Messer niedergestochen

Lohfelden

Die Polizei hat in Nordhessen zwei Jugendliche festgenommen, die einen Mann niedergestochen haben sollen. Der 61-Jährige hatte den Ermittlungen zufolge die beiden 15 und 16 Jahre alten Jungen angesprochen, weil sie auf einer Parkbank lärmten, wie die Polizei in Kassel am Montag mitteilte. Dabei soll einer der beiden Verdächtigen dem 61-Jährigen ein Messer in den Oberkörper gerammt haben.

Der schwer verletzte Mann flüchtete und alarmierte die Polizei. Eine Streife nahm das Duo kurz nach dem Zwischenfall am Samstagabend in Lohfelden (Kreis Kassel) fest. "Aufgrund der Schwere der Verletzungen des Opfers kann ein versuchtes Tötungsdelikt derzeit nicht ausgeschlossen werden", teilte die Polizei mit und rief etwaige Zeugen auf, sich zu melden.

RND/dpa