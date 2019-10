Weltklassesprinterin Ines Geipel: “Haben Ost und West nicht viel, was sie verbindet?”

Frau Geipel, Sie sind 1989 über Ungarn in den Westen geflüchtet. Wie erinnern Sie sich heute an dieses Jahr?

Ach, ich habe ja so ein enthusiastisches Verhältnis zu 1989. Und das geht auch nicht weg. Diese Revolution bleibt ein Glück, ein Wunder, es war so viel Anfang. Die ganze Welt beneidet uns darum. Nur wir hadern merkwürdigerweise damit.

Was genau irritiert Sie?

In letzter Zeit höre ich in Lesungen öfter den Satz: Der 9. November 1989 war der schlimmste Tag meines Lebens. Da stockt mir der Atem. Man kann dem anderen das ja nicht wegreden, wenn er es so empfindet. Aber ich bin jedes Mal völlig platt.

Für Sie war und ist 1989 der große Bruch, persönlich wie gesellschaftlich. In Ihrem Buch „Umkämpfte Zone“, in dem Sie auch die Geschichte Ihrer Familie erzählen, beschreiben Sie allerdings eine große Kontinuität, die über dieses Jahr hinausreicht. Da ist 1989 dann gar nicht mehr der große Bruch. Worin besteht diese Kontinuität?

Eine Kontinuität ist die lange Gewaltgeschichte, die vom Nationalsozialismus über die DDR-Zeit bis in die Gegenwart reicht. Mir lag sehr daran, in meinem Buch diese Doppel-Diktatur in den Blick zu bekommen, die Besonderheit im Osten in der Abfolge vom Nationalsozialismus zur DDR-Diktatur. Diese Erfahrungswucht ist bis heute nicht wirklich aufgearbeitet. Es gibt da eine Kontinuität des Schweigens, die uns noch immer bestimmt. Es ist generell nicht gut, wenn eine Gesellschaft sich selbst zum Geheimnis wird.

Was genau wird verschwiegen?

Es ging mir da um bestimmte Mythen, beispielsweise die eigentliche Lebenshaut, die Wurzelerzählung des Ostens mit Buchenwald …

… Sie meinen den Mythos, die kommunistischen Häftlinge in Buchenwald hätten sich selbst befreit. Tatsächlich waren dies die Amerikaner, die Kommunisten haben andere Häftlinge sogar misshandelt und getötet.

Ja. Wenn historische Wahrheit in so einer Weise verdreht wird, hat das natürlich gravierende Folgen. Der Punkt ist, dass so ein verbogener, verzerrter Mythos trotzdem Denkfolien, innere Bindungen und historische Prägungen schafft, aus denen es verdammt schwer ist, sich zu befreien. Gerade dieser Mythos, wo es um eine verinnerlichte Opferexistenz geht, ist aber im Osten noch immer sehr da.

Also der Mythos: Wir waren die reinen Antifaschisten und hatten mit Antisemitismus nichts zu tun?

Natürlich ist es legitim, wenn eine Gruppe in einer Extremsituation wie in einem deutschen KZ zu überleben versucht. Es wäre ohne historisches Maß, das zu beurteilen. Nicht hinzunehmen ist aber, was im Nachhinein daraus gemacht wurde. Denn bei diesem Kulissen-Umbau erklärten sich die Kommunisten zu alleinigen Helden, und die große Opfer-Gruppe der Juden blieb völlig außen vor. Da war schon der Anfang ohne Boden. Der Osten hat diese schwierige Identitätspolitik ja immer gefahren: Wir sind das bessere Deutschland, denn wir haben den Antifaschismus.

Diese Doppeldiktatur spiegelt sich auf extreme Art auch in Ihrer eigenen Familie. Ihre Großväter waren überzeugte Nazis…

… Sie waren beide in der SS …

… Ihr Vater wiederum war Stasi-Agent.

Er war eigentlich Leiter des Pionierpalastes in Dresden. Von 1972 an wurde er jedoch zwölf Jahre im Westen eingesetzt. Unter acht verschiedenen Identitäten spionierte er Menschen aus, die aus der DDR in den Westen geflüchtet waren. Im Stasi-Jargon wurden diese Leute Terroragenten genannt.

Er hat Sie und Ihren Bruder schwer misshandelt, Sie schreiben von einer „Kindheit im Terror“. Gewalt zog sich offenbar durch sein Leben.

Diese Vätergeneration sind die Kriegskinder. Eine Generation, die sehr früh durch Hitler und das Sieg-oder-Niederlage-Denken geprägt worden ist. Im Osten ist sie dann wie eingenäht worden in die politische Geschichte der DDR. Ihre Leben, ihre Familien, ihre Karrieren – alles fand im Einschluss statt. Und sie hatten natürlich klar zu kommen mit all den falschen Mythen.

Sie meinen: Der Druck des Verdrängten entlud sich auch im privatesten Raum in Gewalt?

Man kann sagen, na ja, diese Familie, das ist schon bisschen extrem. Aber der Druck bestand für alle, egal, ob Opposition, Mitläufer oder Täter. Es gab kein Entweichen, nichts Offenes, höchstens im Kopf. Und so eine verbackene Gesellschaft, in der es praktisch kein Entkommen gab und auch keine wirkliche Distanz, schuf sich ihr ganz eigenes Binnenklima. Ich bin als Autorin seit 20 Jahren im Osten unterwegs. Es gibt kaum eine Veranstaltung, in der Gewalt, auch die viele strukturelle Gewalt, nicht vom Publikum selbst thematisiert würde. Aber als gesellschaftliches Gespräch findet es noch immer kaum statt.

Haben Sie in Ihrer Familie diese Geschichte aufarbeiten können?

Ich wusste vor 2004 nicht, was mit dem Vater war. Ich habe erst aus den Akten davon erfahren.

Und danach?

Nein, da war partout kein Weg. Der Vater hat alles geleugnet. In sehr belasteten Familien ist das Verleugnungskarussell ungemein stark. Was passiert ist, muss mit aller Vehemenz abgewehrt werden, ansonsten bricht alles ein.

Massive Gewalt in Familien gab es auch im Westen.

Keine Frage. Private Diktatoren gibt es überall auf der Welt. Aber im Osten ist es aufgrund des langen Einschlusses und der Doppel-Diktatur, als fänden die Dinge wie in einer Petrischale statt. Da rutscht halt alles ein bisschen dichter zusammen. Und das verursacht dann diese sehr riskanten Anpassungen, die wir jetzt sehen.

Erklärt das aus Ihrer Sicht die Gewalt gegenüber Fremden, gerade im Osten?

Zum Teil schon. Was wir aktuell erleben, kommt mir wie eine einzige große Neubeatmung vor. Der Nazi war nie weg, er war die ganze DDR-Zeit nicht weg. Nun werden alte Ohnmachtserfahrungen in Wut umgebaut. Der integrierte Nazi kapert heute die Straßen und die sozialen Netzwerke. Man kann den Osten leicht aufladen. Er ist suchend, nervös, wund. Insofern bietet er sich auch als politisches Experimentierfeld an. Es wäre schon einiges gewonnen, wenn es gelänge, die suchende Mitte zu stabilisieren.

In diesem Jahr wird in insgesamt drei ostdeutschen Bundesländern gewählt, dazu jährt sich der 9. November 1989 zum 30. Mal. Es müsste ein gutes Jahr sein, um vieles zur Sprache zur bringen.

Wir sind in einem sehr klaren Jahr. Es geht politisch sozusagen um die Wurst, um unsere Demokratie. Warum soll es uns nicht gelingen, den vielen Entlastungsstrategien ein paar andere Erzählungen entgegenzusetzen, die mit der Tiefenschicht des Ostens tatsächlich zu tun haben? Dabei könnten wir auch auf das stoßen, was gut und wichtig war, auf unsere Legenden mit aufrechtem Gang.

Welche könnten das sein?

Ach, da gibt es doch so viele. Jürgen Fuchs, Robert Havemann, Wolf Biermann, Marianne Birthler, Werner Schulz etwa.

Wie zuversichtlich waren Sie zu Beginn für dieses Jahr?

Na ja, der Trend ist eindeutig. Es sieht nicht gut aus, es wird eng. Die Gefahr der Radikalisierung, aber auch der Verpittiplatschisierung ist doch ziemlich hoch. Aber man kann immerhin versuchen gegenzuhalten.

Was macht Ihnen Mut?

Die Jungen. Sie haben eine andere innere Freiheit.

Was ist Ihre Hoffnung für dieses Jahr?

Dass wir uns endlich befreien aus dieser Negativ-Wahrnehmung. Man kann doch nicht immerzu aus dem Nein heraus leben. Haben Ost und West nicht richtig viel, was sie verbindet? Es steht doch so verdammt viel auf dem Spiel.

Von Thorsten Fuchs/RND