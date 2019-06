Düsseldorf

Eine Frau aus China ist am Düsseldorfer Flughafen bei einer Zollkontrolle mit 2630 Tätowiernadeln im Gepäck aufgefallen. Die 28-Jährige konnte die Beamten laut einer Mitteilung des Hauptzollamtes Düsseldorf nicht mit ihrer Behauptung überzeugen, dass es sich bei den 263 Nadelpäckchen um Gastgeschenke handele. „Bei dieser enormen Menge an Nadeln ist es sehr unwahrscheinlich, dass diese nur an Familie und Freunde verschenkt werden sollten“, sagte ein Sprecher des Zolls am Freitag.

Bei der Frau handelt es sich den Angaben zufolge um eine Onlinehändlerin für Tätowiernadeln. Demnach beträgt der Wert der Nadeln rund 1200 Euro. Ein Steuerstrafverfahren wurde eingeleitet.

Lesen Sie auch: Ägypten-Urlauber (69) schmuggelt lebende Schildkröten in Schokoladenbox

Von RND/dpa