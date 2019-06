Zweijähriger alleine in Auto zurückgelassen – Notarzt schlägt Scheibe ein

Wipperfürth

Ein Vater hat in Wipperfürth seinen zweijährigen Sohn alleine im Auto gelassen. Passanten haben den Jungen am Samstag entdeckt und einen Notarzt gerufen, wie die Polizei Oberbergischer Kreis am Montag mitteilte. Sie seien besorgt gewesen, weil das Kind weder auf lautes Klopfen noch auf Rufen reagierte. Der Junge habe bewusstlos und schwitzig gewirkt.

Der Arzt schlug die Scheibe ein und untersuchte das Kind. Der Zweijährige war unversehrt. Der Vater kehrte nach etwa 20 Minuten zum Auto zurück. Wo sich der Mann befand und ob gegen ihn ermittelt wird, teilte die Polizei nicht mit.

Von RND/dpa