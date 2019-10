Zweijähriger irrte in Hausschuhen durch Hamm - stundenlange Suche nach Eltern

Hamm

Die Polizei Hamm hat am Freitag einen etwa zwei Jahre alten Jungen aufgegriffen, der ohne Eltern oder sonstige Begleitung unterwegs war. Das Kind spricht den Angaben zufolge kein Deutsch. Es war ohne Jacke und in Hausschlappen unterwegs. Stundenlang suchte die Polizei nach seinen Eltern - am Nachmittag dann endlich leise Entwarnung.

Eltern oder sonstige Verwandte hätten sich auch nach mehreren Stunden noch nicht gemeldet, sagte Polizeisprecher Hendrik Heine noch am frühen Nachmittag. Eine Bürgerin hatte die Polizei auf den Jungen aufmerksam gemacht.

Polizei.NRW.HAM/posts/2282537745209143" data-width="552"> Polizei.NRW.HAM/posts/2282537745209143" class="fb-xfbml-parse-ignore"> ❗Eltern gesucht❗Update: Der Junge befindet sich nun in der Obhut des Jugenamtes.Heute Morgen wurde im Bereich... Gepostet von Polizei.NRW.HAM/"> Polizei NRW Hamm am Polizei.NRW.HAM/posts/2282537745209143">Freitag, 4. Oktober 2019 Polizei.NRW.HAM/posts/2282537745209143" data-width="552">

Junge macht "zufriedenen Eindruck"

"Er ist gut drauf. Er hat die ganze Wache unterhalten", sagte Heine am Mittag. Er habe nicht geweint und mache einen zufriedenen Eindruck. Kollegen hätten mit ihm gespielt. "Wir haben ihm eine Polizeiente geschenkt. Spaß hat er auch mit unseren Einmalhandschuhen gehabt", so Heine weiter.

Zwischenzeitlich seien Kollegen auch noch einmal in den Bereich gefahren, in dem der Junge aufgefunden wurde, damit er sich vielleicht an etwas Bekanntes erinnere - ohne Erfolg. Die Polizei verständigte das Jugendamt, in dessen Obhut das Kind am Nachmittag kam. "Wir haben alles versucht."

Am Nachmittag teilte die Polizei dann auf Anfrage mit, dass die Eltern womöglich gefunden wurden. "Wir warten aber noch auf Rückmeldung des Jugendamtes", sagte Polizeisprecher Heine dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

RND/dpa/msc