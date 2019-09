Adenauer-Stiftung: ARD und ZDF sollten weniger Werbung zeigen

Berlin

In der Debatte um die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hat die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) die Reduzierung der Werbeeinnahmen gefordert und damit den umstrittenen Rundfunkgebühren eine tragende Rolle zugesprochen. „Die Rundfunkanstalten sollen durch ihre eigene Finanzierung in die Lage versetzt werden, unabhängig von kommerziellen Einnahmen oder staatlichen Geldern, den Auftrag zu erfüllen“, heißt es in einer Studie der Stiftung zur Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

„Transparenz bei kommerziellen Kooperationen sowie eine moderate Reduktion von Werbung und Sponsoring sind Faktoren, die einen Qualitätsanstieg fördern könnten.“ Bei einer verminderten Werbefinanzierung bestehe „die Chance, das Programm unabhängig von kommerziellen Interessen und quotengetrieben zu entwickeln“. Eine inhaltliche und quantitative Definition des Grundversorgungsauftrags und eine klare Abgrenzung zu den kommerziellen Angeboten seien „längst überfällig“.

Die Bedeutung der Quoten

Überdacht werden müsse dabei die Orientierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks an Zuschauerquoten. „Die Folgeerscheinungen heute sind ein stetiger Wettlauf mit den privaten Anbietern, ‚ängstliche‘ Programmierungen hochwertiger Reportagen im Nachtprogramm und Rechtfertigungen, wenn das Programm nicht die entsprechende Zuschauerzahl erbracht hat“, heißt es in der Studie. „Der Rundfunkbeitrag wird alleine durch die Qualität, nicht durch die Quote gerechtfertigt.“

Strukturveränderungen mit Einsparungspotenzialen sollten nicht allein die Debatte um eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bestimmen. „Die zentrale Frage sollte sich vielmehr um die Inhalte und Profile der Sender von ARD und ZDF drehen.“

Was Spielfilme mit Meinungsbildung zu tun haben

Falsch sei es, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf die Bereiche Information, Bildung und Kultur zu beschränken. Schließlich seien auch unterhaltende Programme relevant für die Meinungsbildung. Auch in fiktionalen Programmen wie Spielfilmen würden „relevante gesellschaftliche, politische oder geschichtliche Zusammenhänge aufgegriffen und die Hintergründe erklärt und diskutiert“, heißt es in der KAS-Studie.

Entscheidend sei, dass es allen Bevölkerungsschichten möglich sei, öffentlich-rechtliche Inhalte zu finden und zu konsumieren. „Dass die jüngeren Nutzer immer weniger fernsehen ist noch kein Argument, den Beitrag abzuschaffen“, heißt es in der Studie. Es komme darauf an, dass die Jüngeren den Zugang zu neuen Formen der öffentlich-rechtlichen Information und des Programmes hätten. Dies könne Fernsehen, Radio oder ein Internetbeitrag sein. „Die Tatsache wer, wann und wieviel Fernsehen schaut, gehört zur Informationsfreiheit jedes Einzelnen.“

Kritik an den Regionalprogrammen

Klaren Reformbedarf diagnostiziert die Konrad-Adenauer-Stiftung bei den dritten Programmen der Die ARD habe hier „ein riesiges Potenzial, das nur sehr wenig genutzt wird“, hießt es in der Studie. „In den dritten Programmen sollte noch stärker der länderspezifische Auftrag in den Fokus rücken.“ Die Tendenz sei dagegen, dass dieses Programme „sich gerne gegenseitig und Regionen-übergreifend wiederholen“. Die eigentlich regional ausgerichteten Programme hätten sich zu Vollprogrammen entwickelt.

Präsident der Konrad-Adenauer-Stiftung ist der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert ( CDU).

Von Daniela Vates/RND