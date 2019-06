Deutschland / Welt Rechtspopulisten AfD streitet um Rente – nun soll Parteitag verschoben werden Der groß angekündigte Sozialparteitag der AfD wird wahrscheinlich nicht mehr 2019 stattfinden. Der Parteikonvent soll über eine Verschiebung entscheiden. Drei Gründe sprechen dafür.

Will mit seinem sozial-nationalen Kurs in der Rentenfrage durchdringen: Björn Höcke, Partei- und Fraktionsvorsitzender der AfD in Thüringen. Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/