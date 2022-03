Agrarminister Özdemir: Hamsterkäufe liefern Putins Propaganda Munition

Cem Özdemir appelliert an die Bevölkerung, keine Hamsterkäufe zu tätigen. In Deutschland wie in der Europäischen Union sei die Versorgung mit Lebensmitteln gesichert. Stattdessen könne es ein Beitrag gegen Putins Krieg sein, weniger Fleisch zu essen, empfiehlt der Landwirtschaftsminister.