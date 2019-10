Angreifer von Halle: War Stephan B. schuldunfähig?

Berlin

War Stephan B. möglicherweise schuldunfähig? Der Generalbundesanwalt will ein psychologisches Gutachten über den mutmaßlichen Attantäter von Halle erstellen. Das geht aus Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung hervor. Wie die Tagesschau berichtet, will die Bundesanwaltschaft dadurch ermitteln, ob Stephan B. psychisch erkrankt ist. Das könnte Auswirkungen auf das mögliche Strafmaß des 27-Jährigen haben.

Zudem befragten die Ermittler nach Tagesschau-Informationen am Montag erstmals die Mutter des mutmaßlichen Attentäters. Sie wohnten bis zu B.s Festnahme zusammen. Die Behörden erhoffen sich durch die Vernehmung detailliertere Informationen über eine zunehmende Radikalisierung des 27-Jährigen.

Der Generalbundesanwalt wirft Stephan B. Mord in zwei Fällen sowie versuchtes Mord in mehreren Fällen vor. Er steht unter Verdacht, Anfang Oktober in Halle zwei Menschen erschossen zu haben, nachdem er erfolglos versucht haben soll, die Tür einer Synagoge aufzubrechen, um dort Juden umzubringen. Der 27-Jährige sitzt seit rund zwei Wochen in U-Haft.