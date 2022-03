Die westukrainische Stadt Lwiw (Lemberg) haben sich heftige Explosionen ereignet. Berichten zufolge soll der Flughafen von russischen Marschflugkörpern getroffen worden sein. Der ukrainische Sicherheitsexperte Anton Heraschtschenko beschrieb auf Telegram, dass am Stadtrand Feuer und Rauch zu sehen seien.

Angriffe im Westen der Ukraine: Heftige Explosionen am Flughafen von Lwiw

