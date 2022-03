Baerbock: EU will Hilfsgelder für Waffenlieferungen auf eine Milliarde Euro erhöhen

Brüssel

Die EU will die Hilfsgelder für die Ukraine zum Kauf von Waffen deutlich aufstocken. Wie die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock mitteilte, soll das Budget für die Finanzhilfen auf eine Milliarde Euro erhöht werden. Das sagte sie am Montagvormittag in Brüssel vor dem Treffen der EU-Außenminister.

Die Bundesregierung werde sich darum kümmern, dass Waffenbestellungen bei deutschen Firmen schnell realisiert werden. „Wir werden die Finanzmittel zur Beschaffung von militärischen Mitteln auf eine Milliarde erhöhen, um deutlich zu machen: Wir stehen voll und ganz solidarisch an der Seite der Ukraine, wir stehen zum Schutz der Zivilbevölkerung in der Ukraine.“ Über Details könne sie nicht in der Öffentlichkeit reden. Denn es ginge um „Leben und Tod“, so Baerbock.

Baerbock: Es steigt die Gefahr für neue Konflikte

Baerbock fordert „humanitäre Luftbrücke“

Außerdem hat Außenministerin Baerbock ihren Appell zu einer gemeinsamen Verteilung der Flüchtenden aus der Ukraine wiederholt und dabei eine „solidarische Luftbrücke“ gefordert. „Wir brauchen nicht nur humanitäre Korridore vor Ort, sondern wir brauchen auch eine solidarische Luftbrücke. Wir müssen von der Außengrenze direkt in europäische Länder verteilen“, sagte sie vor Reportern.

Die Zahl der Geflüchteten werde weiter zunehmen. Schätzungen gingen in die acht Millionen, so Baerbock. „Deswegen müssen wir gemeinsam als Europäerinnen und Europäer die Länder an der europäischen Außengrenze unterstützen, Menschen in ganz Europa zu verteilen.“

Das bedeute laut Baerbock, dass jedes Land 100.000 Flüchtende aufnehmen müsse. Doch ihr Appell richtete sich nicht nur an europäische Länder: Die Menschen müssten auch „transatlantisch verteilt“ werden.

Baerbock zuvor: „Jedes Land in Europa muss Menschen aufnehmen“

Bereits am Tag zuvor hatte Baerbock angesichts der vielen Flüchtlinge aus der Ukraine Solidarität in Europa gefordert. „Es werden viele viele weitere Menschen kommen. Wir werden von der europäischen Außengrenze verteilen müssen“, sagte die Grünen-Politikerin am Sonntag bei einem Besuch in Hannover.

