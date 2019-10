Berliner Verwaltungsgericht weist Klimaklage gegen Bundesregierung ab

Angesichts der anhaltenden Proteste in Hongkong versucht es die dortige Regierung jetzt mit Internetkontrolle und beschränkt die Kommunikation. Derweil zieht auch die chinesische Führung die Zügel enger. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei in Peking beschloss, in Hongkong “das Rechtssystem und die Vollstreckungsmechanismen zum Schutz der nationalen Sicherheit” auszubauen.