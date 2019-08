Berlin

Es blieb der Deutschen Presse-Agentur nichts anderes übrig, als auch diese Kandidatur zu vermelden. So überschrieb sie also am Donnerstagabend eine Meldung mit den Worten: „ Jan Böhmermann: Ich möchte SPD-Vorsitzender werden.“

Allen ist klar, dass der ZDF-Satiriker mal wieder seinem Kerngeschäft nachgeht – der Satire, einer Satire übrigens, deren Originalität sich in Grenzen hält. Der ehemalige SPD-Sprecher Tobias Dünow twitterte zu Recht: „Politik ist kein Spiel.“

Böhmermann ist unter den bisherigen Kandidaten für den SPD-Vorsitz auch nicht der einzige Satiriker.

Böhmermann ist unter den bisherigen Kandidaten für den SPD-Vorsitz auch nicht der einzige Satiriker. Es gibt im 20-köpfigen Bewerberfeld mindestens drei ganz unbekannte Aspiranten, denen es nur um die von Andy Warhol benannten 15 Minuten Ruhm geht. Einen alle anderen Bewerber überstrahlenden Kandidaten – ob nun weiblichen oder männlichen Geschlechts – ist hingegen nicht zu sehen. Das hat Gründe.

Die SPD befindet sich in einem ordnungslosen Zustand, in dem nun vieles dem freien Spiel der Kräfte überlassen wird. Das muss kein Schaden sein. Womöglich wird der Wettbewerb um die Gunst der Partei zeigen, wer stark ist und wer nicht. Auf diese Weise könnte sich das künftige Duo jene Autorität verschaffen, die die letzten Vorsitzenden nicht hatten oder allmählich verloren.

Der auffällige Mangel an überzeugenden Führungspersönlichkeiten hat überdies strukturelle Gründe, die nicht für die SPD allein gelten, sondern für alle Parteien. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sitzt ja alles andere als fest im Sattel. So haben gerade die Volksparteien immer weniger Mitglieder, aus denen sich Personal an Spitzenpositionen rekrutieren ließe. Auch ist eine bruchlose Karriere dort längst nicht mehr garantiert.

Hinzu kommt, dass die Anfechtungen, denen Politiker ausgesetzt sind, zuletzt immer mehr zugenommen haben. In Zeiten der digitalen Netzwerke gibt es kaum noch geschützte Räume. Der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) hat der politischen Klasse ferner vor Augen geführt, dass selbst Leib und Leben in Gefahr sein können. Schließlich werden die politischen Probleme immer komplexer; manches Problem – allen voran der Klimawandel – wirkt nahezu unbeherrschbar. Wer traut sich da noch, Lösungen anzubieten?

Ohnehin wachsen Menschen mit Charisma nicht auf Bäumen. Sie sind per definitionem Ausnahmerpersönlichkeiten, die alle anderen überstrahlen. Es ist ja kein Zufall, dass selbst heute noch – 32 Jahre nach seinem Rückzug als SPD-Chef – unverändert auf Willy Brandt verwiesen wird. Heute wird einzig dem Grünen-Chef Robert Habeck Charisma zugeschrieben. Das war’s.

Vielleicht zeigt die Vorsitzenden-Suche in der SPD deshalb vor allem, dass es falsch ist, auf Charismatiker zu warten, und besser, dass sich möglichst viele einbringen. Immerhin 20 Frauen und Männer sind bereit, die älteste Partei Deutschlands zu führen – eine Partei, die immerhin noch 438.000 Mitglieder hat. Das lässt hoffen.

Von Markus Decker/RND