Brexit: May will Parlament über zweites Referendum abstimmen lassen

London

Das britische Parlament soll Anfang Juni darüber abstimmen, ob es ein zweites Brexit-Referendum geben soll oder nicht. Das kündigte Premierministerin Theresa May am Dienstag in London an. Sie kam damit Teilen der Opposition entgegen, die eine solche zweite Abstimmung fordern.

May will in der ersten Juni-Woche im Parlament ein viertes Mal über ihr Brexit-Abkommen abstimmen lassen. Teil der Vorlage sei eine Klausel über die Möglichkeit eines zweiten Referendums, sagte May am Dienstag. Dreimal war sie mit dem Deal bereits gescheitert.

Es dürfte ihre letzte Chance sein. Gespräche mit der Labour-Opposition über einen Kompromiss waren ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

Zuvor hatte May einen neuen und „kühnen“ Plan dazu angekündigt, wie sie den Deal doch noch durchs Parlament bringen will. Der war am Dienstagvormittag bereits Thema bei einer Kabinettssitzung in London.

Von RND/dpa