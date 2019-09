Britischer Ex-Premier Tony Blair fordert neues Brexit-Referendum

London

Der frühere britische Premier Tony Blair sieht ein Referendum als einzigen Ausweg aus der Brexit-Krise – und erwartet bei einer weiteren Abstimmung ein Votum für den Verbleib in der Europäischen Union. „Letztlich gibt es nur einen Weg, diese Angelegenheit abschließend zu klären und dieser ist, die Bevölkerung in einem erneuten Referendum abstimmen zu lassen“, sagte Blair dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND/Samstag). „Anders als 2016 ist die Wahl nun klar: Brexit unter Johnsons Bedingungen oder der Verbleib in der EU.“

Blair rechnet im Falle eines weiteren Referendums mit einem anderen Ausgang als 2016. „Meiner Meinung nach ist der Verbleib in der EU das bei weitem wahrscheinlichste Resultat“, so der Ex-Premier. „Die Menschen erkennen unter all den Wirren, dass der Brexit ein Fehler ist.“ Wie auch immer das Ergebnis ausfalle, es würde akzeptiert werden: „Falls die Briten nach diesem ganzen Chaos noch immer für den Austritt stimmen, werden Leute wie ich sagen, okay, das war’s. Entscheiden wir uns aber fürs Bleiben, dann verspreche ich Ihnen, dass die nächste Person, die das Wort Brexit nur in den Mund nimmt, aus der Stadt gejagt wird.“

Entweder die Labour-Partei kehrt zurück zu einer gemäßigteren Position oder die britische Politik wird sich grundlegend neu formen. Tony Blair; Ex-Premierminister Großbritanniens

Die britische Politik, so Blair, sei „gerade ein einziges Chaos“, das könne man nicht leugnen. Mit dem Referendum von 2016 sei die „Politik aus den Fugen geraten“. Eine Neuwahl im Zeichen des Brexits hält Blair für falsch.

Der frühere „Labour“-Chef geht mit seiner eigenen Partei hart ins Gericht. Er sei „ganz sicher nicht die einzige Person, die sich im Moment politisch etwas heimatlos fühlt“, sagte Blair. Die Labour-Partei habe „eine fundamental falsche Richtung“ eingeschlagen. In den nächsten zwei, drei Jahren werde das eine oder andere passieren: „Entweder die Labour-Partei kehrt zurück zu einer gemäßigteren Position oder die britische Politik wird sich grundlegend neu formen.“

Von Katrin Pribyl/RND