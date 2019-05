CDU will Antwort-Video auf Rezo doch nicht veröffentlichen

Berlin

Das Antwort-Video des CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor auf die CDU-Kritik des Youtubers Rezo wird nun doch nicht veröffentlicht. Das erfuhr das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND/Freitag) aus Kreisen der Bundes-CDU.

Nach RND-Informationen ging die Idee für die Video-Replik auf die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer zurück. Sie habe Amthor persönlich angerufen und ihn darum gebeten, das Video einzuspielen, weil er „am besten dafür geeignet“ sei.

Wie es weiter hieß, sei das Video bereits am Dienstangabend gedreht und am Mittwochmorgen im Konrad-Adenauer-Haus innerhalb von gut zwei Stunden fertig produziert worden. Anschließend seien alle CDU-Bundestagsabgeordneten von der CDU-Bundestagsfraktion in einem internen Chat darüber informiert worden, dass das Video im Verlauf des Nachmittags veröffentlich werden solle.

Auf Druck aus dem Parteivorstand sei anschließend auf eine Veröffentlichung verzichtet worden. Wie es hieß, seien unter anderem Befürchtungen laut geworden, CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak könne politisch beschädigt werden, wenn „ein einfacher Bundestagsabgeordneter“ antworte.

Von Jörg Köpke/RND