Berlin

Die hessische SPD-Politikerin Christine Lambrecht soll Katarina Barley im Juli als Bundesjustizministerin ablösen. Dies erfuhr das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Mittwoch aus Regierungs- und Parteikreisen.

Der kommissarische SPD-Chef Torsten Schäfer-Gümbel will die Personalie am Nachmittag in Berlin bekanntgeben. Lambrecht ist aktuell Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium. Sie stammt aus dem hessischen Landesverband der SPD.

Mehr in Kürze.

Von Gordon Repinski/RND