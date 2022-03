Corona-Ukraine-Gipfel: Darauf haben sich Scholz und die Ministerpräsidenten geeinigt

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat nach dem Bund-Länder-Treffen erneut den Angriffskrieg Putins kritisiert. „Bund und Länder sind sich einig: Wir verurteilen diesen furchtbaren Krieg, den Russlands Präsident Putin vom Zaun gebrochen hat, mit aller Schärfe“, sagte Scholz am Donnerstag in Berlin. Man sei sich einig, dass man die geflüchteten Menschen unterstützen müsse. „Es werden sehr viele sein“, kündigte Scholz an. Die Menschen dürfen sofort eine Arbeit aufnehmen und die Kinder hier zur Schule gehen, so Scholz.

NRW-Ministerpräsident Wüst forderte die Geschlossenheit des Westens gegenüber Putin. Die Länder seien sich einig, dass die Sanktionen durchgesetzt und gegen das Umgehen der Sanktionen vorgegangen werden müsse. Die Hilfe für die Geflüchteten sei eine enorme Aufgabe. Die Aufnahme der Menschen sei ein „Kraftakt“ für die Kommunen. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey verwies auf den Fachkräftemangel in Deutschland und darauf, dass viele Menschen aus der Ukraine arbeiten wollen. „Diese Chance müssen wir nutzen“, sagte sie am Donnerstag. In Berlin kommen laut der Regierungschefin mehr als 10.000 Menschen am Tag an.

Zoff bei Corona-Beschlüssen

„Die Corona-Pandemie ist nicht vorbei“, so Kanzler Scholz. Dies merke man auch gegenwärtig, denn die Infektionszahlen in Deutschland steigen. Aber die Situation in den Kliniken würde sich nicht so dramatisch entwickeln wie in früheren Phasen der Pandemie. Jetzt trete Deutschland in eine neue Phase ein, in der viele Regeln wegfielen. Masken in Bussen und Bahnen sowie in Kliniken und Pflegeeinrichtungen sollen aber weiterhin verpflichtend sein. Es gelte ein Basisschutz und in Regionen mit hohen Inzidenzen sollen auch weitere Maßnahmen möglich sein.

„Abstand, Maske, Testen – das ist mit Basisschutz gemeint“, machte NRW-Chef Wüst klar. Er kritisierte, dass in vielen Bereichen des Alltags die Maskenpflicht abgeschafft werden soll. Zudem brauche Deutschland schnelle Reaktionszeiten. Der Gesetzesentwurf, der am Freitag im Bundestag beschlossen werden soll, bewirke aber das Gegenteil. „Er ist viel zu kompliziert, um schnell zu reagieren“, kritisierte Wüst. Zudem seien die Regelungen rechtlich unsicher und praktisch nicht nutzbar, so Wüst mit Blick auf die Hotspot-Regelung. Auch andere Länderchefs haben Scholz angegriffen.

Die Länder wurden nicht mit in die Erstellung des Gesetzes einbezogen, so die Kritik des NRW-Ministerpräsidenten. Dieser Kritik haben sich in einer Protokollerklärung auch Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein angeschlossen. Scholz appellierte an die Menschen, freiwillig Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen.

Scholz zum Krieg gegen die Ukraine: Nato wird nicht militärisch in Konflikt eingreifen

Giffey erklärte, dass auch über den 31. März hinaus, wenn die Testverordnung ausläuft, eine Regelung für das Testen gelten müsse. Die Quarantäne-Regelungen müssten womöglich ebenfalls angepasst werden, forderte Giffey, weil viele Menschen erkranken aber symptomlos seien. Sie stelle sich die Frage, ob eine Quarantäne in diesen Fällen noch „zeitgemäß“ sei. Wenn sich die Infektionslage verschlechtert, müsse der Bundestag über eine Verschärfung des Gesetzes reagieren.

Darauf hatten sich mehrere Bundesländer in einer Prokollerklärung zu den Ergebnissen des Gipfels geeinigt. Auch Kanzler Scholz ergänzte, man sein bereit, bei zunehmendem Infektionsgeschehen das Gesetz erneut anzupassen.

