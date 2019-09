“Das freundliche Sachsen hat gewonnen” - die Reaktionen auf die Wahlprognosen

Die Bundesrepublik blickt an diesem Sonntag gen Osten: Sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen haben die Menschen einen neuen Landtag gewählt. Die CDU liegt in Sachsen vorn, die SPD in Brandenburg knapp. In beiden Ländern ist die AfD nach den ersten Prognosen zweitstärkste Kraft. Die aktuellen Entwicklungen im Live-Blog.