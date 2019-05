Deutschland / Welt Rückblick auf die Wahlnacht „Das ist ein Sunday for Future“ – die Europawahl 2019 in Zitaten Es war ein Wahlabend zwischen grenzenlosem Jubel und betretenen Gesichtern: Rekordergebnis für die Grünen, Schlappen für SPD und Union. Ein Rückblick auf die Europawahl in Zitaten.

Teppichboden in den Farben der EU-Flagge ist am Tag nach der Europawahl in Deutschland im Konrad-Adenauer-Haus zu sehen (Symbolfoto). Quelle: Michael Kappeler/dpa