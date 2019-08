Diese Lieder wünschten sich Politiker für den Zapfenstreich

Berlin

Traditionell dürfen sich Kanzler, Bundespräsidenten oder eben Verteidigungsminister die Musik aussuchen, mit der sie beim großen Zapfenstreich vom Stabsmusikkorps der Bundeswehr aus dem Amt verabschiedet werden. Während lange Zeit klassische Stücke oder Märsche die Zeremonie prägten, wurden in jüngster Vergangenheit zunehmend modernere Lieder gewählt. Und manch einer fragte sich, ob der eine oder andere Politiker mit der Wahl nicht doch noch eine Botschaft an den Mann bringen wollte.

So etwa bei Gerhard Schröder, auf dessen Wunschliste eine Klassiker von Frank Sinatra stand. Auch bei Ursula von der Leyen, die sich nicht nur “Wind of Change” von den Scorpions wünschte, sondern auch die Europa-Hymne “Ode an die Freude” könnte vielleicht ein kleiner Hintergedanke mit dabei sein. Fest steht jedenfalls, dass es für so manchen Politiker auch ein sehr emotionaler Moment ist: Nicht nur bei Gerhard Schröder schimmerten Tränen in den Augen.

Aber was haben sich Politiker neben Schröder und von der Leyen für ihren großen Zapfenstreich gewünscht? In unserer Bildergalerie blicken wir zurück: von Helmut Kohl bis Joachim Gauck.

Von Dana Schülbe/RND