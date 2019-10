Am Tag der Deutschen Einheit geht es in diesem Jahr für viele Bürger auch um den Klimaschutz. Mit der Aktion #Einheitsbuddeln will das Land Schleswig-Holstein eine neue Umweltaktion ins Leben rufen. Dabei soll fortan jeder Mensch Jahr für Jahr am 3. Oktober einen Baum pflanzen.

Wer sich daran beteiligen möchte, hat verschiedene Möglichkeiten: Jeder kann selbst einen Baum pflanzen, dabei spielt es keine Rolle, ob der Baum am Ende im eigenen Garten, bei einem Verein oder in einem Park wächst.

Pflanzparty oder Geldspende

Wie das Baumpflanzen genau funktioniert, haben die Initiatoren ausführlich auf ihrer Homepage erklärt. Wer besonders viel Platz im eigenen Garten hat, kann auch eine eigene Pflanzparty veranstalten. Auch über Spenden freuen sich die Organisatoren – das Geld fließt in weitere Bäume.

Die Aktion hat bereits vor dem 3. Oktober viele Befürworter gefunden. Auf Twitter kursieren bereits zahlreiche Posts unter dem Hashtag #Einheitsbuddeln – und es werden stündlich mehr. Ein paar Einblicke fleißiger Einheitsbuddler:

Man sagt uns Schleswig-Holsteinern nach, wir wären unterkühlt. Dabei sind wir so liebenswert, dass uns hier im echten Norden sogar die Bäume umarmen #TDE2019 #Einheitsbuddeln #MutVerbindet pic.twitter.com/oyvlbZcURr — Tag der Deutschen Einheit (@mutverbindet) October 2, 2019

Leute - wie geil sind bitte BÄUME?

Bäume produzieren Sauerstoff, spenden Schatten + binden Kohlenstoffe (wodurch sie den Klimawandel zügeln). Bäume sind zentraler Baustein des Ökosystems. Ich denke, wir können uns einigen: Bäume sind super.



Achtung, jetzt wird’s kurz holperig: pic.twitter.com/kHTfzuvoca — Ralph Ruthe (@ralphruthe) August 12, 2019

Nicht nur reden, sondern machen.

Mögen sich möglichst viele Menschen der Baumpflanzaktion zum Tag der Deutschen Einheit anschließen und so wie wir etwas aktiv für unsere Umwelt und das Klima tun. #einheitsbuddeln #einfachmachen #fdpmd pic.twitter.com/95GUVpysbH — Carola Schumann (@SchumannCarola) October 3, 2019

Aufforstung ist effektiver #Klimaschutz, denn Bäume binden und speichern CO2 aus der Luft. Deshalb beteiligen sich unsere Abgeordneten am #TagderDeutschenEinheit gerne an der Aktion #Einheitsbuddeln von @ralphruthe pic.twitter.com/M4QI6ol4rs — Fraktion der Freien Demokraten (@fdpbt) October 3, 2019

Von Leonie Zimmermann/RND