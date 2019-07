Flugpreise hoch, Bahnpreise runter! 

Berlin

Wenn die Taxifahrt oder das Bahnticket zum nächsten Flughafen mehr kosten als der anschließende Flug nach Mallorca, dann stimmt etwas nicht. Der Vorschlag von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD), Flugreisen teurer zu machen, geht deshalb zwar in die richtige Richtung. Aber er ist halbherzig.

„Fridays for future“ hin oder her – den viel beschworenen „Greta-Effekt“ gibt es bei Flugreisen, der umweltschädlichsten Form sich fortzubewegen, nicht. Ganz im Gegenteil: Die Lufthansa beispielsweise erwartet 2019 ein Buchungs-Plus von vier Prozent. Freiwillig verzichten die Menschen erfahrungsgemäß nicht. Eine Verhaltensänderung lässt sich deshalb nur über den Geldbeutel erreichen. Und da sind die 1,50 bis maximal 18 Euro, die Frankreich künftig an Ökosteuer pro Ticket erhebt und die Schulze als Vorbild anführt, ein Witz. Sie werden nichts ändern.

Flugverzicht: Unbequem, aber sinnstiftend

Nötig wäre ein großer Wurf. Dazu zählt, Kerosin saftig zu besteuern und Alternativen steuerlich erheblich zu entlasten. Bahnreisen müssen nicht nur billiger werden, sondern auch attraktiver: Das beginnt bei den europaweit unterschiedlichen Buchungssystemen, geht über fehlende Hochgeschwindigkeitsstrecken und endet (leider nicht) damit, dass das Staatsunternehmen Deutsche Bahn seine Nachtzüge abgeschafft hat. Wer hat da schon Lust, mit dem Zug in Urlaub zu fahren?

Gäbe es gute Alternativen, die meisten Menschen wären wohl bereit, dem Fliegen zumindest innerhalb Europas abzuschwören. Das wäre zwar ein bisschen unbequemer, dafür aber sinnstiftendes Verhalten, das uns künftige Generationen danken würden. Glaubwürdig mitnehmen kann eine Regierung ihre Bürger auf diesem Weg aber nur, wenn sie selbst mit gutem Beispiel vorangeht. Ein Zeichen könnte sie setzen, indem sie beispielsweise die Flug-Pendelei ihrer Ministeriums-Mitarbeiter zwischen den Regierungssitzen Bonn und Berlin beendet.

Von Christian Burmeister/RND