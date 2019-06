Forsa-Umfrage: 11 Prozent für die SPD – Sozialdemokraten landen hinter der AfD

Sie könnten die Mobilität der Zukunft ähnlich stark prägen wie das E-Auto: e-Scooter sollen kurze Wege überbrücken und Anschlüsse zum Nahverkehr schaffen. Weltweit fahren die Tretroller mit Motor bereits in vielen Metropolen – ab 15. Juni sind sie auch in Deutschland zugelassen. Doch was ist hierzulande zu beachten?