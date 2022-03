Kurz vor zwölf auf der Autobahnraststätte Michendorf Süd in Brandenburg: Wir klopfen an die Tür eines Lastwagens mit ukrainischem Kennzeichen. Es dauert eine halbe Minute und die Tür geht auf. Der Fahrer sieht müde und geschafft aus: Wir haben ihn geweckt und entschuldigen uns dafür. Er heißt Aleksandr und nach ein paar Worten, die es braucht, um Vertrauen zu schöpfen, erzählt er seine Geschichte, spricht über seinen Bruder in Kiew, der nicht mehr lebt, und von seiner Mission, die er seit dem Ausbruch des Krieges für sich sieht.

Aleksandr ist seit 20 Jahren Fernfahrer. Am 23. Februar startet er seinen Lastwagen und fährt Richtung Westen. Er ist am 24. Februar in Frankfurt/Oder, als seine Frau ihm gegen 7 Uhr per Handy schreibt: Es ist Krieg! „Die Deutschen haben mir vorgeschlagen, Dokumente auszustellen, damit ich hier bleiben kann.“ Er will nicht bleiben, er will zurück zur Familie und seinem Land helfen.

Auf seine Fracht wird in der Ukraine gewartet

Vier Wochen später, am 22. März, steht sein Lastwagen auf der Michendorfer Raststätte. Der Familienvater macht eine neunstündige Pause. Er komme aus Belgien, sagt er. Und nach der Rast will er so schnell wie möglich nach Lwiw, in seine Heimatstadt in der Westukraine, wo sie auf die Fracht warten, die er geladen hat. Er verrät nicht, was er transportiert. Nur so viel: „Es sind Produkte, die gebraucht werden.“ Sie sollen von Lwiw aus in die umkämpften Städte gebracht werden – etwa nach Kiew, sagt er.

Für den Ukrainer ist das jetzt seine Mission: „Ich versuche Dinge, die benötigt werden, in die Ukraine zu transportieren.“ Er könnte kämpfen, glaube aber, dass er als Fernfahrer jetzt nützlicher sei. Das ukrainische Volk sieht er gerade wie ein Bienenvolk. „Jeder hat seine Aufgabe, jeder macht das, was er am besten kann. Und alle zusammen sind wir wie eine Familie“, sagt Aleksandr. Seine eigene Familie hat in Lwiw acht Verwandte aufgenommen, die aus Saporischschja vor den russischen Truppen geflohen sind.

Der Bruder schaffte es nicht nach Lwiw

Bis nach Lwiw hat es sein Bruder nicht geschafft. Er wohnte in Kiew, sagt Aleksandr. Als der Krieg begann, soll der Bruder in ein Wochenendhaus etwa 50 Kilometer von Kiew entfernt gefahren sein. Das ist nahe an der belarussischen Grenze. Der Krieg kam auch dorthin.

Aleksandr spricht von russischen Soldaten, die über die belarussische Grenze in die Ukraine eingefallen seien. „Hätte Belorussland das nicht erlaubt, wäre es einfacher gewesen, sich gegen Russland zu verteidigen“, so der Fernfahrer. Sein Bruder wollte dann vom Wochenendhaus nach Lwiw fliehen. Er starb nicht durch russische Gewehrkugeln oder Bomben. „Sein Herz hat es nicht ausgehalten“, sagt Aleksandr.

Er erzählt auch vom tiefen Riss zwischen den Völkern und den Menschen und von zwei Schwestern in seinem Bekanntenkreis. Eine lebe in der Ukraine, die andere in Russland. „Sie verstehen sich nicht mehr und haben völlig verschiedene Auffassungen von dem Krieg“, sagt er und fügt hinzu: „Viele Russen sind von der Propaganda beeinflusst.“ Die Schwester in Russland behaupte fest, ihr Land bombardiere keine Zivilisten, nur Militäranlagen. Ihre Schwester in der Ukraine antworte dann, sie solle sich die Bilder und Videos ansehen. Das russische Militär bombardiere Zivilbevölkerung.

Konflikte mit russischen Fernfahrern

Auch das Verhältnis zu den russischen Fernfahrern sei sehr schwierig geworden, sagt Aleksandr. „Die Hälfte ist für, die Hälfte gegen den Krieg.“ Es gebe sogar Russen, „die provozieren und sagen: ‚Ihr habt bekommen, was ihr verdient‘“. Ukrainische Fernfahrer würden heftig darauf reagieren. So komme es auch auf Raststätten in Europa zu Konflikten. Viele ukrainische Fernfahrer „finden nicht gut, dass russische Fahrer die Fahnen Russlands im Lkw haben und fordern sie auf, sie herauszunehmen. Die Russen wollen das nicht“, so Aleksandr.

„Früher“, sagt er, „haben wir friedlich miteinander gelebt und uns gegenseitig geholfen.“ Ukraine, Belarus und Russland seien Brudervölker gewesen. Der Krieg habe alles zerstört. Er befürchte, dass es nach dem Krieg keinen Weg zurück gebe. Es werde nicht eine, sondern mehrere Generationen brauchen.

„Die Ukraine wird siegen“ Fernfahrer Aleksandr

Der ukrainische Fernfahrer, der sich für die Hilfe aus Deutschland und Europa bedankt, ist sich in einem Punkt sicher: „Die Ukraine wird siegen.“ Niemand könne das ukrainische Volk in die Knie zwingen. Hofft er auf ein direktes militärisches Eingreifen des Westens etwa durch eine Flugverbotszone, um den Krieg zu beenden? Nein, sagt der Ukrainer, der in dem Moment reflektiert wie ein Politikprofi spricht. Er glaube, ein militärisches Eingreifen des Westens würde den Krieg weiter verschlimmern.

Die Ukrainer sieht er jetzt tief miteinander verbunden. Wenn er spricht, redet er immer vom „wir“ und sagt nicht „ich“. „Dieses Gefühl der Verbundenheit fehlt den Russen derzeit“, sagt Varvara Smirnova, die das Gespräch auf der Raststätte in Michendorf übersetzt. Sie wurde in Sankt Petersburg in Russland geboren und kam 2013 nach Deutschland. Mit Aleksandr aus der Ukraine sprach sie Russisch.

