Die Bundesregierung leistet sich ein wunderschönes Barockschloss als Gästehaus – und nutzt es so gut wie nie. In vier Jahren gab es in Meseberg 30 Veranstaltungen. Bewachung und Unterhalt kosten jährlich mehr als fünf Millionen Euro. Die FDP fragt nun: Braucht Merkel ihr Schloss noch oder kann es weg?