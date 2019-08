Gericht hat entschieden: Sea-Watch bekommt mehr Zeit für Sicherheitsvorkehrungen

Den Haag

Die Hilfsorganisation Sea-Watch muss nach einem Gerichtsurteil erst am Jahresende neue Sicherheitsanforderungen für ihr Rettungsschiff „Sea-Watch 3“ erfüllen. Ein Gericht in Den Haag gab einer Klage der Organisation am Donnerstag statt und sprach ihr deutlich mehr Zeit für die Aufrüstung zu als die zuständigen Behörden gefordert hatten.

Das zuständige Ministerium für Infrastruktur und Wasserwirtschaft hatte zunächst im April auferlegt, dass die unter niederländischer Flagge fahrende „Sea-Watch 3“ mit sofortiger Wirkung deutlich strengere Sicherheitsbestimmungen für die Seenotrettung im Mittelmeer erfüllen müsse. Dagegen hatte die Organisation geklagt und zunächst durch eine einstweilige Verfügung Zeit bis zum August 2019 bekommen. Nun verlängerte das Berufungsgericht diese Übergangsfrist bis zum Jahresende.

Mit der „Sea-Watch 3“ rettet die deutsche Hilfsorganisation Migranten aus dem Mittelmeer. Ende Juni kam es zu einem offenen Konflikt mit italienischen Behörden, nachdem die deutsche Kapitänin Carola Rackete unerlaubt in italienische Gewässer und schließlich in den Hafen der Insel Lampedusa gefahren war.

Von RND/dpa