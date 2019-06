Golf von Oman: US-Marine meldet Notrufe von zwei attackierten Tankern

Manama

Nach den neuen Zwischenfällen im Golf von Oman hat die US-Marine zwei Notrufe erhalten. US-Schiffe seien in der Region unterwegs und leisteten Hilfe, teilte die 5. Flotte der US-Marine in Bahrain am Donnerstag mit. Er sagte nicht, wie die Tanker angegriffen wurden und wer hinter dem Angriff vermutet werde.

Eines der Schiffe treibe brennend in dem Gebiet kurz vor der viel befahrenen Straße von Hormus, die in den Persischen Golf führt, hieß es weiter. Der Schifffahrts-Nachrichtendienst Dryad Global identifizierte den brennenden Tanker als „MT Front Altair“.

Die Notrufe seien am Morgen zwischen 6 und 7 Uhr Ortszeit (5 und 6 Uhr MESZ) eingegangen. Die Reederei BSM Ship Management bestätigte einen Angriff auf ihren Tanker „Kokuka Courageous“. Das Schiff sei am Rumpf beschädigt worden. 21 Seeleute seien evakuiert worden, ein Besatzungsmitglied sei leicht verletzt worden, hieß es.

Auch die Informationsplattform UKMTO der britischen Marine berichtete von einem Zwischenfall. Die Organisation registriert und untersucht Angriffe auf Handelsschiffe in der Region.

Als erste hatte eine britsche Stelle den Zwischenfall gemeldet und zu „äußerster Vorsicht“ in der Schifffahrtsregion inmitten der erhöhten Spannungen zwischen dem Iran und den USA aufgerufen. An den Börsen stieg der Preis für Rohöl im morgendlichen Handel um bis zu vier Prozent.

US-Sicherheitsberater Bolton hatte Iran verantwortlich gemacht

Anrainer der dortigen Meerenge sind der Iran sowie die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und der Oman. An diesem Donnerstag endet der Besuch des japanischen Regierungschefs Shinzo Abe im Iran, der dort im Atomkonflikt mit den USA vermitteln will.

Bereits vor vier Wochen hatten die VAE Sabotageakte gegen vier Handelsschiffe im Golf von Oman gemeldet. Nach saudi-arabischen Angaben wurden zwei Tanker des Landes schwer beschädigt. Die genauen Umstände blieben jedoch unklar.

US-Sicherheitsberater John Bolton sprach später von Angriffen mit Seeminen, für die „fast sicher“ der Iran verantwortlich sei. Beweise für seine Anschuldigung legte er nicht vor. Die Regierung in Teheran wies den Vorwurf zurück und sprach von „lächerlichen Behauptungen“.

Von RND/dpa/AP