Ganz Großbritannien blickt auf den „Super Saturday“ in London: Den Supersamstag der Parlamentsentscheidung über Boris Johnsons Brexit-Deal mit der EU-Kommission.

An diesem Vormittag um 10.30 Uhr sind die Abgeordneten des Unterhauses zusammengetreten, um zu debattieren, ob das Vereinigte Königreich tatsächlich am 31. Oktober die Europäische Union verlässt, wie der Premierminister es anstrebt. Oder ob womöglich noch an diesem Wochenende Neuwahlen auf der Insel ausgerufen werden. Die Abstimmung soll noch heute erfolgen.

Vor der historischen Sondersitzung des Parlaments hat Premier Johnson in einem offenen Brief in der heutigen Ausgabe der „ Sun“ nochmals an die Abgeordneten appelliert, für seinen Deal zu stimmen. „In weniger als zwei Wochen, am 31. Oktober, würden wir dann schon aus der EU sein“, schrieb er. Damit könne ein „schmerzhaftes Kapitel“ in der britischen Geschichte beendet werden. Es handele sich um ein „großartiges Abkommen“ für jeden Teil des Landes.

Das ist der Zeitplan für den Tag in Westminister

Um 10.30 Uhr deutscher Zeit ist das Parlament zusammengetreten – den Auftakt macht Johnson mit einer Erklärung zum Verlauf des EU-Gipfels und zu seinem mit Brüssel ausgehandelten Abkommen.

Es folgt eine mehrstündige offene Debatte – die äußerst kontrovers ausfallen dürfte. Denn die Haltung zum Brexit-Deal ist nicht nur zwischen den Parteien im Unterhaus umstritten, sondern auch innerhalb der Parteien. Premierminister Boris Johnson verfügt über keine Mehrheit im Unterhaus; er muss um jede Stimme kämpfen. Mehrere Parteien hatten bereits angekündigt, gegen den Deal zu stimmen.

Abstimmung zwischen nachmittags und abends

Verschiedenste Lager von Parlamentariern wollen eigene Anträge vorlegen, darunter für eine neue Volksabstimmung über den Brexit und auch die Forderung, den Brexit wieder vollständig zu stoppen.

Mit dem Beginn der Abstimmungen wird gegen 15.30 Uhr deutscher Zeit gerechnet. Je nach Verlauf der Debatte und denkbaren Änderungen der Tagesordnung kann sich das Ganze aber auch bis zum frühen Abend hinziehen.

Neuer Aufschub – oder Neuwahlen?

Ob Boris Johnson eine Mehrheit für seinen Ausstiegsvertrag erreicht, ist zur Stunde nach wie vor offen. Fällt sein Deal durch, könnte er eine weitere Entscheidung erzwingen. Dann würde er vermutlich versuchen, eine Mehrheit für einen Brexit ohne Deal zum 31. Oktober zu gewinnen.

Scheitert er auch damit, würde wohl automatisch das bestehende Gesetz wirksam werden, wonach London einen weiteren Aufschub des Brexit-Termins in Brüssel beantragen muss.

