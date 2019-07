Berlin

Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) begrüßte am Donnerstag die neue dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen in Berlin. Am Mittag empfing Merkel die Sozialdemokratin mit militärischen Ehren vor dem Kanzleramt. Und hörte die Nationalhymne im Sitzen. Nach einem Gespräch ist eine gemeinsame Pressebegegnung geplant (13.45 Uhr). Am Mittwoch hatte Merkel beim Empfang des finnischen Ministerpräsidenten Antti Rinne in Berlin einen weiteren Zitteranfall erlitten. Anschließend versicherte sie, es gehe ihr gut: „Man muss sich keine Sorgen machen.“

In Dänemark waren die bislang oppositionellen Sozialdemokraten bei der Parlamentswahl am 5. Juni stärkste Kraft geworden. Frederiksen regiert nun mit einer ausschließlich aus Sozialdemokraten bestehenden Minderheitsregierung, die im Parlament von den Sozialistischen Volkspartei, der Einheitsliste und der sozialliberalen Radikale Venstre unterstützt wird.