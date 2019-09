Immer mehr Patienten lassen Zahnarztrechnungen prüfen

Während sich die Bewerber um den SPD-Vorsitz bei den Regionalkonferenzen vorstellen, erreichte die Sozialdemokraten am Dienstag eine schlimme Nachricht: Manuela Schwesig zieht sich wegen einer Krebserkrankung als Interimsvorsitzende zurück. In Nieder-Olm, wo am Dienstag konferiert wurde, hatten die Teilnehmer eine Herzensbotschaft für sie.