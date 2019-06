In der Nacht: Gericht untersucht Tatort in Chemnitz

Chemnitz

Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen hat in der Nacht zu Donnerstag in Chemnitz eine Gerichtsverhandlung im Totschlagsprozess gegen Alaa S. (23) begonnen. Die Polizei sicherte mit einem Großaufgebot den Tatort, an dem der Deutsch-Kubaner Daniel H. (35) am frühen Morgen des 26. August 2018 niedergestochen worden war, ab. An der Brückenstraße im Zentrum von Chemnitz wurde eine weiträumige, rund hundert Meter umfassende Sicherheitszone eingerichtet. Polizei und Justiz hatten mit Demonstrationen gerechnet. Gegen Mitternacht versammelte sich eine Hand voll Pro-Chemnitz-Vertreter, die der rechtsextremen Szene zugerechnet werden. Auch zwei Dutzend Freunde und Bekannte des angeklagten Syrers kamen als Zuschauer. Das berichtet die Leipziger Volkszeitung.

Der als Hauptverdächtiger geltende Farhard A. (22) ist auf der Flucht und soll sich in den Irak abgesetzt haben. Daneben ist ein weiterer Verdächtiger namens Said untergetaucht. Bislang konnte keiner der Zeugen, die sich im Umfeld von Daniel H. aufgehalten hatten, Alaa S. wiedererkennen. Von ihm haben sich weder am mutmaßlichen Tatwerkzeug noch an der Kleidung des Getöteten DNA-Spuren finden lassen - diese möglichen Indizien fallen für einen Schuldnachweis aus. Die Anklage basiert wesentlich auf den früheren Schilderungen des Döner-Kochs Younis Al N., der quasi als Kronzeuge gilt.

In der Nacht zu Donnerstag begann die Gerichtsverhandlung in Chemnitz um 0.30 Uhr und sollte sich mehrere Stunden hinziehen. Es geht um die Frage, was der Döner-Koch aus einem Fenster im „ Alanya“ gesehen haben kann. Die Tat fand in ungefähr 60 Meter Entfernung zu dem Grill statt - bei ungünstigen Lichtverhältnissen. In bisherigen Aussagen hatte sich Younis Al N. teilweise widersprochen. Aufgrund von Bedrohungen befindet er sich aktuell in einem Zeugenschutzprogramm.

Von Andreas Debski/LVZ/RND