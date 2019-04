Indonesien: Mehr als 200 Wahlhelfer sterben an Erschöpfung

Deutschland / Welt Nach Wahlen - Indonesien: Mehr als 200 Wahlhelfer sterben an Erschöpfung Ihren Einsatz für die Demokratie haben mehrere Hundert indonesische Wahlhelfer mit dem Leben bezahlt. Die Mammut-Wahl in Indonesien war eine enorme logistische Herausforderung.

Wahlhelfer laden Wahlurnen und andere Wahlutensilien auf ein Pferd, um diese an Wahllokale in abgelegenen Dörfern zu verteilen. Auch Elefanten wurden bei den Rekord-Wahlen in Indonesien eingesetzt. Quelle: Trisnadi/AP/dpa