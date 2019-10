Juncker lobt Syrien-Vorstoß Kramp-Karrenbauers

Brüssel

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat den Syrien-Vorstoß von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer begrüßt. „Ich kenne den Plan nicht im Detail. Aber ich finde es begrüßenswert, dass es einige in Europa gibt, die nicht mehr zuschauen wollen“, sagte Juncker dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Die Idee zur Einrichtung einer international beaufsichtigten Sicherheitszone in Nordsyrien markiere „einen Schritt in die richtige Richtung“, sagte der Luxemburger. „Wir brauchen eine gehörige Portion mehr Weltpolitikfähigkeit. Mir ist es schon sehr wichtig, dass die Europäer auf internationaler Bühne Farbe bekennen und sich nicht einfach von anderen Akteuren die Pläne ins Logbuch diktieren lassen“, betonte Juncker, der voraussichtlich am 1. Dezember seinen Posten als EU-Kommissionschef an die CDU-Politikerin Ursula von der Leyen abgeben wird.

Von Damir Fras/RND