Katalonien: Siebte Protestnacht in Folge - ohne Ausschreitungen

Katalanische Separatisten haben die siebte Nacht in Folge gegen langjährige Haftstrafen für neun Führer der Unabhängigkeitsbewegung demonstriert. Tausende Menschen veranstalteten am Sonntagabend einen friedlichen Sitzprotest vor dem Polizeipräsidium im Zentrum von Barcelona. Die Demonstranten skandierten stundenlang Slogans wie "Freiheit für die politischen Gefangenen!" sowie "Raus mit der Besatzungsmacht!".

Es war der siebte Protesttag in der abtrünnigen Region im Nordosten Spaniens, nachdem das Oberste Gericht am Montag neun Separatistenführer des Aufruhrs für schuldig befunden und zu langen Haftstrafen verurteilt hatte. Anders als in früheren Nächten gab es diesmal in Barcelona keine Ausschreitungen. Die Zeitung "El Periódico" sprach von einer "festlichen Stimmung".

Am Sonntag gingen auch auf Mallorca knapp 5000 Menschen aus Solidarität mit den katalanischen Separatisten auf die Straße. Die Kundgebung in der Inselhauptstadt Palma verlief ebenfalls ohne nennenswerte Zwischenfälle. Eine ähnlich große Kundgebung hatte es am Samstag bereits in der spanischen Hauptstadt Madrid gegeben.

Wegen ihrer Rolle beim Abspaltungsreferendum vom Oktober 2017 wurden sieben ehemalige Regionalpolitiker und zwei Anführer ziviler Organisationen vom "Tribunal Supremo" zu Gefängnisstrafen von bis zu 13 Jahren verurteilt. Seither gibt es in Katalonien jeden Tag massive Proteste von Separatisten. Am Freitag gingen nach Angaben der Polizei rund 525 000 Menschen auf die Straße.

An diesem Tag erlebten Barcelona und ganz Katalonien die gewalttätigste Nacht der jüngsten Proteste. In der ganzen Region gab es nach amtlichen Angaben 83 Festnahmen. 182 Menschen, darunter 22 Polizisten und zwei Journalisten, wurden verletzt.

