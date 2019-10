Es sind viele Kragen geplatzt in dieser Woche. Vor Wut und vor Verzweiflung wohl auch. Weil sich immer mehr Menschen die Frage stellen, wie Denken und Handeln anderer überhaupt noch zu erklären sei. Was um alles in der Welt sind das für rechtsradikale Denkwelten, aus denen der Mörder von Halle als „Einzeltäter“ h...