Berlin

Es gibt keine normalen Wahltage mehr in diesem Land, das ist nach dem Sonntag klar. Die AfD ist in Brandenburg und in Sachsen zweitstärkste Kraft geworden. Die Partei von Rechtspopulisten, teilweise von Rechtsextremen, ist für einen beträchtlichen Teil der Wählerinnen und Wähler in den beiden Ländern das neue politische Zuhause geworden. Das ist eine beängstigende Entwicklung. Es ist aber längst nicht alles, was an diesem Wahltag passiert ist.

Kretschmer und Woidke : Furioser Endspurt

Denn zugleich haben Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) und Brandenburgs Dietmar Woidke ( SPD) mit einem furiosen Endspurt ihr Amt verteidigen können. Sie wurden als erste, als liberal-demokratische Alternative zur AfD wahrgenommen. Das hat beiden - mutmaßlich - das Amt gerettet.

Woidke und Kretschmer stehen für Ministerpräsidenten, die sich der Aufgabe angenommen haben, mit den scheinbar verlorenen Anhängern der AfD das Gespräch zu suchen. In etlichen Terminen haben sie sich auf Marktplätze und an Ständen gestellt. Das heißt heute oft: Sie haben sich unsäglich beschimpfen lassen. Jetzt ist klar. Es lohnt, zu sprechen. Auch, wenn es unangenehm ist.

Erste Hochrechnung: CDU siegt in Sachsen, in Brandenburg SPD vor AfD

Von Gordon Repinski/RND