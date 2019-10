Kramp-Karrenbauer will Uno-Mandat für die Syrien-Sicherheitszone

Berlin

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer strebt für die von ihr vorgeschlagene Sicherheitszone in Nord-Syrien ein Mandat des UN-Sicherheitsrats an.

Ziel sei, ein Mandat des UN-Sicherheitsrats zu bekommen, sagte Kramp-Karrenbauer nach Angaben von Teilnehmern im Verteidigungsausschuss des Bundestags. Einem solchen Mandat müsste auch Russland zustimmen. Geführt werden müsse die Mission von der UNO.

Angeblich positive Signale

Im Verteidigungsministerium hieß es weiter, es gebe positive Signale aus Großbritannien, Frankreich und der Türkei zur Initiative Kramp-Karrenbauers. Die USA hätten sich begeistert gezeigt.

Erwogen wird im Ministerium, eine Sicherheitszone in Sektoren aufzuteilen, in denen unterschiedliche Nationen die Verantwortung tragen. Ein ähnliches Modell hatte es beim internationalen Einsatz in Afghanistan gegeben. Neben Deutschland und anderen europäischen Staaten sei es denkbar, dass sich auch Kanada und arabische Staaten wie Jordanien beteiligen könnten.

Deutschland könne dazu Aufklärung etwa Logistik-Spezialisten, Rettungskräfte und geschützte Fahrzeuge beitrage. Wie offensiv deutsche Soldaten ausgerüstet werden sollen, blieb offen. Die Soldaten müssten sich gegen Bedrohung schützen können, hieß es. Allerdings hat Kramp-Karrenbauer die Sicherheitszone auch als Mittel bezeichnet, den Islamischen Staat zu bekämpfen.

Die Präsenz der Türkei

Den genauen Umfang einer möglichen Mission präzisierte Kramp-Karrenbauer zunächst ebenfalls nicht, berichteten Teilnehmer. Überlegungen aus der Unions-Bundestagsfraktion, wonach das Mandat rund 30.000 bis 40.000 Soldaten umfassen könnte, wurden nicht bestätigt. Dies könne man noch nicht sagen, hieß es im Ministerium. Offen blieb zunächst auch die Größe der geplanten Sicherheitszone.

Kramp-Karrenbauer will eine internationale Sicherheitszone in Syrien

Kramp-Karrenbauer habe im Ausschuss auch betont, dass die türkische Intervention in Nord-Syrien völkerrechtswidrig sei. Auch eine dauerhafte Präsenz der Türkei in Nord-Syrien sei demnach volkerrechtswidrig. Ziel müsse der Abzug der türkischen Truppen sein. Offen ist man im Ministerium aber offenbar dafür, die Türkei an einer internationalen Truppe zu beteiligen.

Durch das Treffen von Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan verliere die Initiative nicht an Relevanz, hieß es im Verteidigungsministerium. Die Türkei hatte nach dem Treffen eine Verlängerung der Waffenruhe angekündigt.

Dies sei durchaus positiv, stelle aber noch keine politisch dauerhafte Lösung dar, hieß es im Verteidigungsministerium.

Am Donnerstag will Kramp-Karrenbauer ihre Pläne mit den Nato-Verteidigungsministern besprechen.

Von Daniela Vates/RND