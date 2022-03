Berlin

Was für eine positive Botschaft das ist nach vier Wochen russischem Krieg gegen die Ukraine: „Wir nähern uns dem Sieg“, verkündet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Videobotschaft. Seine Regierung lässt wissen, man habe einzelne russische Truppenteile hinter die Grenze zurückgedrängt. Und zuvor waren da diese anderen Regierungschefs und Präsidenten, die sich in Brüssel versammelten, zu gleich drei Krisengipfeln zwar, aber mit viel Lächeln – also scheinbar entspannt. Nato, EU und G7 demonstrierten Stärke und Gelassenheit gleichermaßen.

Es wirkte, als stünde ein Ende des Kriegs kurz bevor. Man würde es so gerne glauben. Aber das ist genau die Frage: Wie viel Wunschdenken ist dabei und wie viel Realität, wie viel Inszenierung und wie viel Wahrheit?

Autosuggestion kann es leichter machen, einen Konflikt zu ertragen. Sie kann dabei helfen, sich durchzusetzen, weil sie die eigene Moral stärkt und möglicherweise die des Gegners schwächt.

Putins Wettern

Es stimmt ja: Zumindest die Nato war selten einiger, sie agiert bedächtig. Die USA haben sich Europa wieder angenähert, sichtlich um mehr Augenhöhe bemüht. In einer bedrohlichen Lage wie der jetzigen wiegt all das doppelt. Mit Streit und Scharfmachern wäre der Kontrollverlust fast garantiert.

Und gleichzeitig scheint in Moskau nicht alles ganz rund zu laufen: Zentrale Figuren des Sicherheitsapparats sollen unter Hausarrest stehen, der Verteidigungsminister wurde schon länger nicht mehr gesichtet. War Putins Wettern gegen Feinde im Inneren weniger Drohung als Ausdruck von Panik? Auch das möchte man sich gerne vorstellen: dass die, die bisher gemeinsame Sache mit einem Kriegsverbrecher gemacht haben, sich plötzlich gegen eben jenen erheben.

Aber es ist leider auch so: Es gibt wenig Klarheit über die tatsächliche Lage im Kreml und auch nicht über die militärische Lage in der Ukraine.

Russische Truppen in der Ukraine zunehmend mit Schwierigkeiten konfrontiert

Die ukrainischen Truppen haben länger Stand gehalten als gedacht. Aber was genau passiert an der Front, ist offen. Ist das Stocken des Vormarsches der Beginn einer Niederlage? Oder lassen sich dabei Truppen neu aufstellen, verstärken und aus Fehlern Lehren ziehen? Folgt Putin einem wahnhaften Plan oder regiert der reine Irrsinn?

Mehr Waffen, mehr Truppen

Nur die Zeugen und Zeugnisse des Kriegs lassen sich auflisten: zerstörte Städte, verwüstete Äcker, Tote, Traumatisierte, Flüchtende. In Deutschland gehören ukrainische Ortsnamen nun zum Alltagsvokabular: Kalyinwka, Sumy, Isjum. Und statt über Virusvarianten gibt es Debatten über Waffensysteme – samt Ad-hoc-Experten, die genau wissen, wie viel wovon zu viel oder zu wenig ist. Das Gefühl der Hilflosigkeit lässt sich vergessen, wenn man sich an Details festhält.

Inzwischen geht die Zerstörung, das Morden, die Vertreibung weiter. Es gibt verstärkte Luftangriffe. Der Kontakt zwischen den Verteidigungsministern der USA und Russland ist abgebrochen. Die Nato schickt mehr Waffen in die Ukraine, mehr Truppen in die osteuropäischen Mitgliedsländer.

Sie redet sich selbst Mut zu. „Wir sind das stärkste Bündnis der Welt“, sagt ihr Generalsekretär Jens Stoltenberg. „Solange wir zusammenstehen, sind wir sicher.“

Das ist der entscheidende Punkt. Was passiert, wenn Putin sich – kühl oder verzweifelt – für den Einsatz von biologischen und chemischen Massenvernichtungswaffen entscheidet oder sogar für einen Atomschlag? Sind die Reaktionen vorbereitet, gibt es darüber Einigkeit? Gibt es einen Kipppunkt für das Bündnis?

Putin hat erklärt, Russland werde von der Nato bedroht. Nach dieser Logik müsste er versuchen, den Kipppunkt zu finden. Es gibt Dinge, die man lieber nicht weiterdenken will. Die Nato, die G7 und die EU tun es hoffentlich dennoch.

Von Daniela Vates/RND