Lauterbach schließt Leistungskürzungen aus

Trotz der hohen Finanzlücken in der gesetzlichen Krankenversicherung sprach sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Montag gegen Leistungskürzungen aus. „Die Leute sollten wissen, dass hier jetzt keiner kommt, der ihnen die Leistungen kürzt“, sagte Lauterbach. Den gesetzlichen Krankenkassen fehlen im kommenden Jahr rund 17 Milliarden Euro.

Plenarsitzung im Bundestag in Berlin Karl Lauterbach Bundesminister für Gesundheit, SPD während des TOP Änderung des Infektionsschutzgesetzes im Rahmen der Sitzung des Deutschen Bundestags am 18.03.2022 in Berlin. Quelle: IMAGO/Christian Spicker