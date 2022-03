Linke fordert mehr Bundesunternehmen mit Sitz im Osten

Berlin

Die Linke im Bundestag fordert mehr Bundesunternehmen mit Sitz in Ostdeutschland.

„Es geht nicht um eine Extrawurst für den Osten, sondern um föderale Fairness“, sagte der Ostbeauftragte der Linken-Fraktion, Sören Pellmann, dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). „Dass nur sieben von 116 Bundesunternehmen ihren Sitz in Ostdeutschland haben, ist eine krass unfaire Verteilung“, kritisiert der Leipziger Bundestags­abgeordnete.

Pellmann bezieht sich mit seiner Kritik auf den 430 Seiten starken aktuellen Beteiligungsbericht des Bundes, den Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) Mitte März veröffentlicht hatte. „Die Ampel sollte für einen fairen Ausgleich sorgen. Der Finanzminister darf die Beteiligungen nicht nur verwalten, sondern sollte eine aktive Beteiligungspolitik betreiben“, fordert der Linken-Politiker.

Es müssten daher mehr Bundesunternehmen in den Osten verlagert werden, so Pellmann. „Die neuen Länder haben kein Dax-Unternehmen. Warum holen wir nicht die Telekom oder die Post nach Ostdeutschland? Zumindest Teile dieser riesigen Konzerne. Gerade angesichts des Strukturwandels durch den Kohleausstieg braucht Ostdeutschland mehr Jobs durch einen fairen Anteil an Bundesunternehmen.“

Die sieben Bundesunternehmen, die im Beteiligungsbericht mit Sitz in Ostdeutschland aufgeführt werden, sind:

Agentur für Innovation in der Cybersicherheit GmbH in Halle/Saale

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH in Leipzig

SprinD GmbH in Leipzig

Deutsches Biomasseforschungszentrum gGmbH in Leipzig

Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft GmbH in Senftenberg

Wismut GmbH in Chemnitz

Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH in Rubenow

Von Thoralf Cleven/RND