Livestream: Greta Thunberg im US-Repräsentantenhaus

Washington

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat Mitglieder des US-Kongresses unverblümt zu mehr Engagement gegen den Klimawandel ermahnt. "Ich weiß ja, dass ihr es versucht - aber nicht hart genug. Sorry", sagte die 16-Jährige in einer Forumsdiskussion demokratischen Senatoren im Kapitol in Washington.

Am heutigen Mittwoch werden wieder klare Worte von der 16-Jährigen erwartet. Sie wird bei der Anhörung eines Unterausschusses des US-Repräsentantenhauses mit weiteren Klima-Aktivistin dabei sein. Sehen Sie hier den Livestream aus Washington.